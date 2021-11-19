Українська співачка, екс-солістка групи " Время и Стекло» Надія Дорофєєва зворушливо розповіла про те, як пройшов її перший рік в якості сольної виконавиці.

Надя цього разу вирішила розповісти під особистим відео з пам'ятними спогадами про свої почуття. Рівно рік тому з'явився її сольний проект DOROFEEVA. У цей день онп зробила перший крок, до якого її вів довгий шлях.

«Це був рік абсолютного творчості, я писала тексти і музику, їздила з концертами по всій країні, відкривала себе по-новому, говорила про важливе, експериментувала зі стилем і звучанням, знімала влоги, зазначила в постах в инстаграме, переживала різні емоції, творила, любила, була як ніколи наповненою і натхненною. Це був неймовірний рік…

Спасибі, що були зі мною і продовжуєте мене підтримувати-це дуже важливо і цінно!» - висловилася Надя.

Шанувальники підтримали: "стільки всього ти зробила!!!!! Урррааааа❤; вітаю тебе, удачі тобі надалі, продовжуй йти тільки на краще 😍❤️; вміє дівчинка надихнути; Надя вітаю Вас з ювілеєм сольного проекту; вітаю!!! Ти величезна розумничка. Бажаю натхнення і сил; подарувала нам стільки щастя, веселощів і радості 😭 💗 » - пишуть фанати.

Раніше в Instagram у співачки з'явилося відео, на якому вона постала в коротенькій теплій сукні. Артистка наливала в келихи алкоголь і танцювала.

"Для мене справжня дружба - це ділитися смачною їжею, любити однакову музику і дивні танці, іржати над жартами один одного, ну або просто так, і пліткувати за келихом», - зазначила зірка.

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва в латексі засвітилася на відомому шоу: "було краще, коли співала...".

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва в латексі нарвалася на критику: "М'яко кажучи...".

Також Politeka писала, що Дорофєєва з коліна заїхала Дантесу в те саме місце:"сподіваюся, дітей все-таки матимуть".