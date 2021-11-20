Співак і тренер "Ліги Сміху" Володимир Дантес переміг у фіналі зі своєю командою "в активному пошуку", проте цей тандем розкритикували в мережі.

Як повідомляє Politeka.net, на сторінці телеканалу "1+1" в Instagram опублікували яскраві кадри з фіналу "Ліги Сміху", в якому перемогу отримала команда співака Володимира Дантеса "В активному пошуку". Однак не всі глядачі підтримали перемогу тернопільських хлопців з їх Харківським тренером, багато хто назвав своїх Фаворитів, яких вважаю гідними перемоги.

"У восьмому сезоні гумористичного шоу "Ліга сміху" перемогла команда Володимира Дантеса "В активному пошуку"! Вітаємо переможців. А за яку команду ви вболівали? Розповідайте в коментарях", - йдеться в підписі до фотографій.

Так, українці почали висловлювати свою думку в коментарях, називаючи команди, за які вболівали і критикуючи Дантеса з його командою. "Наш формат", "Моя провінція. Найкращі і гідні були перемоги", "Кошмар. Ось у людей почуття гумору спотворене", "Були більш круті команди", "Моя провінція!", "СМТ круті", "Моя провінція! Були крутіше", "Маячня, воно ж ніяке", "Жалюгідна пародія на Загорецьку", "Дармоїд, ще людей чомусь вчить?", "Щиро рада за Дантеса і його команду! Була впевнена в їх перемозі з першого випуску! Браво!", "Гумор із серії "сміятися після слова лопата". Наш формат, ОГО, Провінція набагато крутіше", - пишуть в коментарях.

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