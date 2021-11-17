Владимир Дантес, муж Нади Дорофеевой, записал видео с мамой, которая лакомилась красной икрой и выполнила задание сына, чтобы получить новый деликатес.
Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес решил сделать два концерта, а не один, на который уже раскупили билеты. Для приглашения Дантес решил использовать маму, которую зовут Мария.
На второй концерт Дантес решил снова попросить помощи у мамы. Мария сидела за столом с чашкой чая и лакомилась красной икрой.
"Нравится?", - спросил Владимир.
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"Да, прикольно, только чего она не черная?", - спросила мама.
"Ну чего ты как Надя начинаешь? Завела шарманку. Мам, это все - благодаря тебе! Это же купили все билеты на 2 декабря", - сказал Дантес в ответ.
"Да ты что! Подожди, а Надя?", - спросила мама, которая в первом видео просила купить билеты, чтобы Владимир смог ей билеты на море купить.
"Наде билеты на море я уже купил. Я сюда пришел не за этим. О чем ты мечтала? Какую икру ты хотела попробовать? Ну говори, давай", - сказал Дантес в ответ.
"Ну, кабачковую", - застеснялась мама.
"Ооо, тты знаешь что делать. Давай, 1 декабря...", - начал помогать Владимир Марие.
"Первого декабря состоится концерт моего сына Владимира Дантеса. Покупайте билеты, очень икры хочется", - сказала мама.
"Ну, это уже лишнее, мам", - сказал Владимир.
Фанаты посмотрели ролик сотни тысяч раз и написали комментарии:
"Ахахаха, лучшие", "Мама, идём на концерт с баночкой домашней кабачковой икры", "Какая у вас мама классная))", "Интересно, что маму ждет в третьем видео", "Она мой абсолютный кумир. Мама Мария, я обожаю тебя", "Мария Алексеевна, подайте знак если ваш сын держит вас в заложниках и заставляет рекламировать свои концерты".
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