Вот это удивил

Известного исполнителя и мужа певицы Нади Дорофеевой Владимира Дантеса спутали с вокалистом итальянской рок-группы Måneskin Дамиано Давидом.

Как сообщает Politeka.net, забавным сторис поделился украинский телеведущий Слава Демин.

Он опубликовал фото итальянской рок-группы, ставшей победителем Евровидения в 2021 году, добавив шутливый комментарий.

«Владимир Дантес, зачем ты надел белье Нади Дорофеевой», - написал Слава Демин.

Отметим, не все поняли шутку телеведущего. Ему стали писать, что на фото на самом деле не Дантес.

«Да ну не может быть», - отреагировал Демин.

Как известно, Дантес ранее действительно перевоплощался в Дамиано, при этом выглядел очень правдоподобно.

Так, в липсинк-батле Владимир Дантес соревновался с Юлией Саниной, показывая пародию на итальянскую группу "Måneskin". Для этого Дантес появился на сцене в малиновом латексном комбинезоне и в желтых туфлях на высоком каблуке. Певец довольно умело спародировал вокалиста группы Дэвида Дамиано.

Напомним, муж Дорофеевой Дантес раззадорил новым образом для "Танців з зірками": "Держитесь крепче".

Как сообщала Politeka, Дорофеева во время безумных танцев зарядила Дантесу по больной точке: "Бедный ваш муж".

Также Politeka писала, что Дантес придумал новый план для обмана Дорофеевой: "Может потихоньку собирать...".