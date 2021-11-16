Известного исполнителя и мужа певицы Нади Дорофеевой Владимира Дантеса спутали с вокалистом итальянской рок-группы Måneskin Дамиано Давидом.
Как сообщает Politeka.net, забавным сторис поделился украинский телеведущий Слава Демин.
Он опубликовал фото итальянской рок-группы, ставшей победителем Евровидения в 2021 году, добавив шутливый комментарий.
«Владимир Дантес, зачем ты надел белье Нади Дорофеевой», - написал Слава Демин.
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Отметим, не все поняли шутку телеведущего. Ему стали писать, что на фото на самом деле не Дантес.
«Да ну не может быть», - отреагировал Демин.
Как известно, Дантес ранее действительно перевоплощался в Дамиано, при этом выглядел очень правдоподобно.
Так, в липсинк-батле Владимир Дантес соревновался с Юлией Саниной, показывая пародию на итальянскую группу "Måneskin". Для этого Дантес появился на сцене в малиновом латексном комбинезоне и в желтых туфлях на высоком каблуке. Певец довольно умело спародировал вокалиста группы Дэвида Дамиано.
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