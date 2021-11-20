Певец и тренер "Лиги Смеха" Владимир Дантес победил в финале со своей командой "В активном поиске", однако этот тандем раскритиковали в сети.
Как сообщает Politeka.net, на странице телеканала "1+1" в Instagram опубликовали яркие кадры с финала "Лиги Смеха", в котором победу получила команда певца Владимира Дантеса "В активном поиске". Однако не все зрители поддержали победу тернопольских парней с их харьковским тренером, многие назвали своих фаворитов, которых считаю достойными победы.
"В восьмом сезоне юмористического шоу "Лига смеха" победила команда Владимира Дантеса "В активном поиске"! Поздравляем победителей. А за какую команду вы болели? Рассказывайте в комментариях", - говорится в подписи к фотографиям.
Так, украинцы начали высказывать свое мнение в комментариях, называя команды, за которые болели и критикуя Дантеса с его командой. "Наш формат", "Моя провинция. Самые лучшие и достойные были победы", "Кошмар. Вот у людей чувство юмора искажено", "Были более крутые команды", "Моя провинция!", "СМТ крутые", "Моя провинция! Были круче", "Бред, оно же никакое", "Жалкая пародия на Загорецкую", "Дармоед, еще людей чему-то учит?", "Искренне рада за Дантеса и его команду! Была уверена в их победе с первого выпуска! Браво!", "Юмор из серии "смеяться после слова лопата". Наш формат, ОГО, Провинция гораздо круче", - пишут в комментариях.
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