Певец, блогер и муж украинской исполнительницы Нади Дорофеевой, Владимир Дантес, показал, как отдохнул в компании Даши Астафьевой и коллеги Алексея Дурнева.

Владимир Дантес уже давно развивается как блогер и часто бывает в гостях своего коллеги Алексея Дурнева, передает Politeka.net. Последний снимает много видео в компании звезд украинского шоу-бизнеса.

В этот раз Владимир Дантес и Алексей Дурнев появились в компании модели и певицы Даши Астафьевой. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Муж Дорофеевой окружил артистку вниманием, налив ей в бокал шампанского. Примечательно, что недавно певица объявила о своем расставании с бизнесменом Артемом Кимом.

В посте Дантес заговорил о новом проекте с Дурневым и Астафьевой, и это событие они решили отпраздновать, выпив шампанского.

Пост быстро собрал тысячи просмотров и много комментариев:

"Ждем второй выпуск)ваш тандем с Лешей просто🔥🔥", "А глаза, как горят, чтобы выпить 🍸", "Лучшее трио из всех возможных 🔥❤️", "Просто идеально😍😍", "Смотреть на тебя можно бесконечно ❤️❤️", "Атмосфера у вас там праздничная🔥 праздника захотелось, а не вот этого всего что вокруг сейчас происходит, эх...".

Напомним, Астафьева неожиданно призналась, что рассталась со своим бойфрендом

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