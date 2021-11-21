Відомий український репер та продюсер Потап разом зі своїми колишніми підопічними Позитивом та Надею Дорофєєвою станцювали популярний тренд TikTok.

Як пише Politeka.net, популярний репер Потап (справжнє ім’я Олексій Потапенко) разом зі своїми колишніми підопічними - співаками Олексієм Завгороднім, який прославився під псевдонімом Позитив, та Надею Дорофєєвою станцювали популярний в TikTok тренд під пісню "Здраствуй опа Новый год".

Відео смішного танцю Потап опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Думки шанувальників щодо відеоролика Потапа, Позитива та Дорофєєвої розділилися. Більшості сподобалося виконання.

"Давайте уявимо. Знову 2010 рік. Потап продюсер гурту Время и Стекло 😍 Ех…Ностальжі", " Танець крутий був на сцені) Я спробую повторити завтра також станцювати Молодці! Люблю цю групу - один адреналін! 🔥🙌", "Пісня просто гармата. Дякую Потап 🔥🔥🔥", - написали фанати.

Але були і такі, кому танець зірок не сподобався.

"На дівчинці незабаром взагалі одягу не залишиться", " Навіщо Надя постійно язик показує 🤷", " Маячня(( придумайте що-небудь нове.., кого небудь нових і нормальних(( Ви вже не цікаві((", " Потап, час дорослішати!", "Одноманітно і нудно вже давно. Дорослі люди, а все клоунів "включають"..", - прокоментували в мережі.

Рaніше Politeka писала, що Дорофєєва порадувала шанувальників яскравим відео: "Знайомтеся з моїм новим візуальним стилем".

Нагадаємо, що Дорофєєва в прозорому костюмі розкріпачилася перед українцями: "Вміє дівчинка надихнути".

A ще Politeka повідомляла, що Потап з Позитивом розохотили Каменських і Артура Пирожкова новим відео: "Новий рік вже скоро, ніс в олів'є".