Олексій Потапенко разом з групою Mozgi показав ефектний танець, вразивши не тільки дружину Настю Каменських.

Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко продовжує підігрівати інтерес до нової пісні гурту Mozgi ZAVTRA. Потап записав новий ролик, опублікувавши його в соціальній мережі Instagram.

На відео Потап з Позитивом (Олексієм Завгороднім) та іншими учасницями групи, стояв перед камерою. Всі артисти почали синхронно танцювати, а потім зробили вигляд, що згортають голову руками.

"ZAVTRA!!! Challenge! Новий Рік вже скоро! Ніс в Олів'є!",- написав Олексій під відео.

Настя Каменських вразила відео. Також поставив смайлик "вогонь" Артур Пирожков.

Фанати подивилися відео десятки тисяч разів і написали коментарі:

"Самий вогненний", "я теж люблю олів'є і шубу теж", "красені", "мені вже подобається", "головне, що в підписі тегнули саме самі себе", "Прикольно, Розумнички".

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