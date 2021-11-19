Алексей Потапенко вместе с группой Mozgi показал эффектный танец, впечатлив не только супругу Настю Каменских.

Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко продолжает подогревать интерес к новой песне группы Mozgi ZAVTRA. Потап записал новый ролик, опубликовав его в социальной сети Инстаграм.

На видео Потап с Позитивом (Алексеем Завгородним) и другими участницами группы, стоял перед камерой. Все артисты начали синхронно танцевать, а потом сделали вид, что сворачивают голову руками.

"ZAVTRA!!! Challenge! Новый Год уже скоро! Нос в Оливье!", - написал Алексей под видео.

Настя Каменских впечатлилась видео. Также поставил смайлик "огонь" Артур Пирожков.

Фанаты посмотрели видео десятки тысяч раз и написали комментарии:

"Самый огненный", "Я тоже люблю оливье и шубу тоже", "Красавцы", "Мне уже нравится", "Главное, что в подписи тегнули именно сами себя", "Прикольно, умнички".

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