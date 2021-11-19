Алексей Потапенко вместе с группой Mozgi показал эффектный танец, впечатлив не только супругу Настю Каменских.
Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко продолжает подогревать интерес к новой песне группы Mozgi ZAVTRA. Потап записал новый ролик, опубликовав его в социальной сети Инстаграм.
На видео Потап с Позитивом (Алексеем Завгородним) и другими участницами группы, стоял перед камерой. Все артисты начали синхронно танцевать, а потом сделали вид, что сворачивают голову руками.
"ZAVTRA!!! Challenge! Новый Год уже скоро! Нос в Оливье!", - написал Алексей под видео.
Галкин засветил редкие кадры из спальни Пугачевой в замке: куча мебели, икона и телевизор в рамке
Газопровод прорвало в центре Одессы, движение заблокировано: видео с места аварии
Оборвалась жизнь известного российского актера, подробности трагедии: "Обратился к врачам из-за..."
Мороз до -30 ударит по Украине: когда ждать ухудшения погоды
Внук Пугачевой приехал в гости, Галкин заснял реакцию Гарри и Лизы: яркие кадры
Настя Каменских впечатлилась видео. Также поставил смайлик "огонь" Артур Пирожков.
Фанаты посмотрели видео десятки тысяч раз и написали комментарии:
"Самый огненный", "Я тоже люблю оливье и шубу тоже", "Красавцы", "Мне уже нравится", "Главное, что в подписи тегнули именно сами себя", "Прикольно, умнички".
Напомним, Ефросинина с Дантесом оказались в "Игре в кальмара", Потап не сдержался
А еще Politeka писала, что Андраде удивила неизвестными подробностями о личной жизни и съемках в "Орел и Решка"
Также Politeka сообщала, что Каменских показала зажигательный танец перед камерой в одном купальнике