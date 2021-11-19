Известный музыкант и исполнитель Позитив (Алексей Завгородний), который выступал в группе "Время и Стекло", насмешил танцами с Потапом и новой стрижкой.

Как передает Politeka.net, Позитив является популярным артистом. Он прославился благодаря своему участию в группе "Время и Стекло" с Надей Дорофеевой. В прошлом году группа заявила о своём распаде. После такого события, Алексея ждал еще один разрыв. Недавно стало известно, что музыкант развелся со своей женой Анной Андрийчук, с которой был в браке около 10 лет.

Так, на этот раз радиоведущий Слава Демин опубликовал новые Сториз. На Люкс.Фм пришел Потап со своей командой, среди них был и Позитив. Они решили научить ведущего необычному танцу. Также, стоит отметить, что у артиста новая прическа.

"Учат меня танцу", прокомментировал Слава Дёмин.

"Тайна раскрыта! Позитив с такой прической похож на пацана с балета Додо. Не знаю как зовут", — описала поклонница.

Ранее сообщалось, Позитив из "Время и Стекло" сообщил о своем состоянии после травмы и показал фото: "Ого, выздоравливай скорее"

Также, Позитив из "Время и Стекло" после развода раззадорил кадрами с Дорофеевой: "Сразу видно любовь"

Politeka рассказывала, бывшая жена Позитива из "Время и стекло" Андрийчук призналась, почему не смогла родить ребенка: "Леша знал, что я..."



