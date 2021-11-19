Маша Ефросинина, муж Дорофеевой Дантес и другие знаменитости оказались в костюмах из "Игры в Кальмара", насмешив Настю Каменских с украинцами.

Как пишет Politeka.net, телеведущая Маша Ефросинина, певец Владимир Дантес, а также другие звезды снялись в трейлере к финалу нового сезона "Лига Смеха". Видео опубликовала телеведущая у себя на страничке в Инстаграм.

На видео можно увидеть большую девочку с кубком Лиги Смеха.

"Жека, мне страшно", - сказал Потап, который стоял в розовой форме.

"Так а что ты хотел, это же финал", - ответил Евгений Кошевой в аналогичном наряде.

"Сегодня финал сезона Лига Смеха. Надо бы признать, что битва будет нешуточная, но ведь это Лига, значит, это будет Мега шуточно!

Короче, пропустить нельзя! Анонс вам в доказательств", - написала Маша.

Каменских сразу поставила влюбленный смайлик под видео.

Фанаты сразу начали обсуждать видео:

"Классный анонс", "Ору с концовки", "Огнище", "Очень ждем".

Напомним, Полякова в тугом костюме вызвала приступ зависти у Ефросининой

А еще Politeka писала, что ведущую "Танців з зірками" Онуфрийчук предлагают заменить Ефросининой

Также Politeka сообщала, что Ефросинина резко пожаловалась украинцам на вылет фаворита из шоу "Танці з зірками"



