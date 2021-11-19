Маша Ефросинина, муж Дорофеевой Дантес и другие знаменитости оказались в костюмах из "Игры в Кальмара", насмешив Настю Каменских с украинцами.
Как пишет Politeka.net, телеведущая Маша Ефросинина, певец Владимир Дантес, а также другие звезды снялись в трейлере к финалу нового сезона "Лига Смеха". Видео опубликовала телеведущая у себя на страничке в Инстаграм.
На видео можно увидеть большую девочку с кубком Лиги Смеха.
"Жека, мне страшно", - сказал Потап, который стоял в розовой форме.
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"Так а что ты хотел, это же финал", - ответил Евгений Кошевой в аналогичном наряде.
"Сегодня финал сезона Лига Смеха. Надо бы признать, что битва будет нешуточная, но ведь это Лига, значит, это будет Мега шуточно!
Короче, пропустить нельзя! Анонс вам в доказательств", - написала Маша.
Каменских сразу поставила влюбленный смайлик под видео.
Фанаты сразу начали обсуждать видео:
"Классный анонс", "Ору с концовки", "Огнище", "Очень ждем".
Напомним, Полякова в тугом костюме вызвала приступ зависти у Ефросининой
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