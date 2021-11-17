Украинская телеведущая Маша Ефросинина покорила своими образами и не только на шоу "Танці з зірками" - некоторые пользователи сети выразили свой восторг.
Популярная телеведущая и блогерша нередко бывает на шоу "Танці з зірками", сообщает Politeka.net. Примечательно, что Маша Ефросинина даже была участницей одного из сезонов.
Сейчас же ведущая снимается в проекте, выполняя свои профессиональные обязанности - звезда общалась с участниками на звездном балконе несколько эфиров. Ефросинина впечатляла своими образами. Красотка наряжалась в платья, некоторые из них выглядели мило, другие же - очень смело. За все образе телеведущую осыпали комплиментами.
В официальной группе шоу в Инстаграм сообщили, что Маша Ефросинина снова появится на звездном балконе проекта в полуфинале.
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"Как тебе образы ведущей на шоу "Танці з зірками" в этом сезоне?", - написали авторы поста.
"Маша должна быть постоянной ведущей на балконе 🔥❤️", "Основной ведущей ее !!!🔥", "Пусть она постоянно будет!! ! Она реально крутая", "Маша прекрасна. Было бы круто сделать ее ведущей голд-рума. Ибо идея постоянной смены ведущих балкона тоже интересна)", "Очень красиво ❤️❤️❤️", - прокомментировали пользователи сети.
Отметим сейчас постоянной ведущей на шоу является Иванна Онуфрийчук.
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