Украинская телеведущая Маша Ефросинина покорила своими образами и не только на шоу "Танці з зірками" - некоторые пользователи сети выразили свой восторг.

Популярная телеведущая и блогерша нередко бывает на шоу "Танці з зірками", сообщает Politeka.net. Примечательно, что Маша Ефросинина даже была участницей одного из сезонов.

Сейчас же ведущая снимается в проекте, выполняя свои профессиональные обязанности - звезда общалась с участниками на звездном балконе несколько эфиров. Ефросинина впечатляла своими образами. Красотка наряжалась в платья, некоторые из них выглядели мило, другие же - очень смело. За все образе телеведущую осыпали комплиментами.

В официальной группе шоу в Инстаграм сообщили, что Маша Ефросинина снова появится на звездном балконе проекта в полуфинале.

"Как тебе образы ведущей на шоу "Танці з зірками" в этом сезоне?", - написали авторы поста.

"Маша должна быть постоянной ведущей на балконе 🔥❤️", "Основной ведущей ее !!!🔥", "Пусть она постоянно будет!! ! Она реально крутая", "Маша прекрасна. Было бы круто сделать ее ведущей голд-рума. Ибо идея постоянной смены ведущих балкона тоже интересна)", "Очень красиво ❤️❤️❤️", - прокомментировали пользователи сети.

Отметим сейчас постоянной ведущей на шоу является Иванна Онуфрийчук.

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