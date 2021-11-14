Украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала о своих впечатления от судейства в шоу "Лига Смеха", и призналась, как нелегко осознавать, что судьба команд зависит отчасти и от нее.

Популярная телеведущая уже несколько сезонов находится в кресле тренера на шоу "Лига Смеха", сообщает Politeka.net.

По словам Маши Ефросининой, она несерьезно относилась к проекту, когда была зрителем. Для нее выпуски шоу были прекрасной возможностью отдохнуть, но, когда ведущая стала судьей - все поменялось.

"Этот проект вскрывает в тебе подробности твоей человеческой сути: ты судишь своих прямых соперников, тебе нужно сохранять объективность к качеству их юмора и, понимая, что судьба той или иной команды отчасти в твоих руках, уметь признавать тех, кто лучше тебя!", - поделилась звезда.

Ефросинина отметила, что команда "Моя провинция" сделала большой прорыв в финале, и она вместе этими ребятами.

"Я благодарна Лиге за возможность проверить себя на те качества, которые я хотела бы сохранять экологичными", - поделилась Маша.

Телеведущая подкрепила пост снимками в красивых образах, за что также получила комплименты от подписчиков.

"Эта рубашка 😍😍😍Маша, Вы как всегда сильно выглядите 👏", - написал один из поклонников.

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