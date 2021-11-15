Известная телеведущая Маша Ефросинина, которая стала ведущей звездного балкона на шоу "Танці з зірками", возмутилась из-за вылета фаворита.

Как передает Politeka.net, Маша Ефросинина является известной украинской телеведущей. Она часто появляется в составе жюри в разных шоу, и также поклонники отмечают прекрасное чувство юмора Маши.

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Маша Ефросинина показала себя на шоу "Танці з зірками", где стала ведущей звездного балкона вместе с Владимиром Дантесом. Телеведущая предстала в шикарном сияющем наряде черного цвета из пиджака и брюк, и также разбавила свой образ черным топом.

"Если среди вас есть зрители "Танців з зірками", умоляю, поговорите со мной

Вчерашний эфир Танцев, помимо того, что у нас с Владимиром Дантесом состоялся дебют в парном ведении, оставил во мне смешанные чувства!

Я абсолютно точно заявляю, что не даю личную оценку всем героям паркета- они все для меня бойцы, живущие проектом и уже порядком им истерзанные! Я о другом хочу поговорить

Напишите, пожалуйста, честно, вот для того, чтобы вы проголосовали за того или иного участника, что вам нужно? Что из того, что вы видите на экране, вызывает в вас рефлекс взять телефон и отправить смс? Вчера было так: Оля Харлан в зоне риска - мы как умалишённые орем вам с экранов «спасаааайте!». Я призываю всех женщин поднажать, чтобы дать возможность единственной оставшейся девушке из звёзд продлить жизнь в шоу! Хлоп, и вы это делаете. Потом прям долго Костя Войтенко в зоне риска - эфир заполняется призывами голосовать за парня

И вот подходит шоу результатов: хренак, и выясняется, что за того, за кого все были спокойны, т.к. у него всё зашибись и по голосам, и по оценкам, и по, мать его, фееричным танцам, - вы проголосовали вообще МЕНЬШЕ всех! Как?

Это что получается, не призываешь - не голосуете? Или, если у пары все хорошо, не возникает внутренней потребности их на всякий случай поддержать? Или что?

Я даже свой опыт вспомнила: я вылетела в тот вечер, когда станцевала без ошибок и впервые была собой довольна, плюс в зал впервые пришли меня поддержать мои муж и дети - ну, то есть всё ВПЕРВЫЕ было круто!!! И вы оставили меня без поддержки)

И вот вчера то же произошло с Димой и его совершенно сказочной партнершей Алиной Ли!

Просто интересно узнать у вас, это так устроено?", - спросила Маша Ефросинина.

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