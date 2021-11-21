Известный украинский рэпер и продюсер Потап вместе со своими бывшими подопечными Позитивом и Надей Дорофеевой станцевали популярный тренд TikTok.

Как пишет Politeka.net, популярный рэпер Потап (настоящее имя Алексей Потапенко) вместе со своими бывшими подопечными - певцами Алексеем Завгородним, который прославился под псевдонимом Позитив, и Надей Дорофеевой станцевали популярный в TikTok тренд под песню "Здраствуй опа Новый год".

Видео смешного танца Потап опубликовал на своей странице в Instagram.

Мнения поклонников относительно видеоролика Потапа, Позитива и Дорофеевой разделились. Большинству понравилось исполнение.

"Давайте представим. Снова 2010 год. Потап продюсер группы Время и Стекло 😍 Эх ... Ностальжи", "Танец крутой был на сцене) я попробую повторить завтра также станцевать молодцы! Люблю эту группу - один адреналин! 🔥🙌", "Песня просто пушка. Спасибо Потап 🔥🔥🔥", - написали фанаты.

Но были и такие, кому танец звезд не понравился.

"На девочке вскоре вообще одежды не останется", "Зачем Надя постоянно язык показывает 🤷", " Бред(( придумайте что-нибудь новое.. кого нибудь новых и нормальных(( Вы уже не интересны((", " Потап, время взрослеть!", "Однообразно и скучно уже давно. Взрослые люди, а все клоунов "включают"..", - прокомментировали в сети.

Ранее Politeka писала, что Дорофеева порадовала поклонников ярким видео: "Знакомьтесь с моим новым визуальным стилем".

Напомним, что Дорофеева в прозрачном костюме раскрепостилась перед украинцами: "Умеет девочка вдохновить".

A еще Politeka сообщала, что Потап с Позитивом раззадорили Каменских и Артура Пирожкова новым видео: "Новый год уже скоро, нос в оливье"..