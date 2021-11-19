Відомий музикант і виконавець Позитив (Олексій Завгородній), який виступав у групі "Время и Стекло", насмішив танцями з Потапом і новою стрижкою.

Як передає Politeka.net, Позитив є популярним артистом. Він прославився завдяки своїй участі в групі "Время и Стекло" з Надею Дорофєєвою. Минулого року група заявила про свій розпад. Після такої події, Олексія чекав ще один розрив. Нещодавно стало відомо, що музикант розлучився зі своєю дружиною Анною Андрійчук, з якою був у шлюбі близько 10 років.

Так, цього разу радіоведучий Слава Дьомін опублікував нові Сторіз. На Люкс.Фм прийшов Потап зі своєю командою, серед них був і Позитив. Вони вирішили навчити ведучого незвичайного танцю. Також, варто відзначити, що в артиста нова зачіска.

"Вчать мене танцю", прокоментував Слава Дьомін.

"Таємниця розкрита! Позитив з такою зачіскою схожий на пацана з балету Додо. Не знаю як звуть", — описала прихильниця.

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