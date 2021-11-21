Надя Дорофеева с Позитивом (Алексеем Завгородним), бывшие солисты группы "Время и Стекло", записали совместное видео, не оставив равнодушными фанатов.

Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева с Алексеем Завгородним были солистами группы "Время и Стекло". Но артисты решили заняться сольными проектами, выпустив прощальный клип. При этом многие фанаты думали, что у солистов роман. Поэтому Надя решила подшутить над такими людьми, записав интригующее видео, которое опубликовала в ТикТок.

На нем Надя и Алексей начали обнимать друг друга и почти поцеловались, после чего видео оборвалось. Ролик получился очень провокационным, что свидетельствую просмотры и лайки в ТикТоке.

"Шиперам на радость", - написала Надя.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Я в детстве думала что вы встречаетесь, и расстроилась потом", "Они встретились", "Как же вы сочетаетесь, я не могу", "Чтоб меня так флешбекнуло", "как же они подходят друг другу", "Шиперы, ну что вы, хоть живы?".

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