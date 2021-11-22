Популярна українська співачка Надя Дорофєєва не тільки з'явилася на світському вечорі в компанії зіркових колег, але і змогла здивувати оригінальним вбранням ангела.

Вчора ввечері Надя Дорофєєва відвідала світський вечір, який відвідали безліч зірок і змогла відзначитися виконанням нової композиції. Для епічної появи Дорофєєва вибрала справжній образ ангела.

Так, Надя Дорофєєва вчора живцем виконала кавер» Покажи мені любов «на» вечорі прем'єр " з Катею Осадчою. А на триб'ют-концерті «ТаТу» в Москві на екранах транслювали mood-відео з нею.

Причому образ Надя підібрала відповідний-світлий відкритий наряд. Високі і масивні крила досить великого розміру і проста зачіска.

"Нічого святого" - іронічно підписала один зі знімків Дорофєєва.

Раніше зірка анонсувала вихід міні-фільму, що оповідає про її успіхи і поразки на музичному терені.

Зірка пояснила, що з тих пір, як вона почала розвивати свій власний сольний проект, в її житті змінилося дуже багато. "Рівно рік тому 19 листопада народився мій сольний проект DOROFEEVA. У цей день я зробила перший крок, до якого мене вів довгий шлях" - пояснила дружина Володимира Дантеса.

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва в латексі засвітилася на відомому шоу: "було краще, коли співала...".

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва в латексі нарвалася на критику: "М'яко кажучи...".

Також Politeka писала, що Дорофєєва з коліна заїхала Дантесу в те саме місце:"сподіваюся, дітей все-таки матимуть".