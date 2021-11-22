Популярная украинская певица Надя Дорофеева не только появилась на светском вечере в компании звездных коллег, но и смогла удивить оригинальным нарядом ангела.
Вчера вечером Надя Дорофеева посетила светский вечер, который посетили множество звезд и смогла отличиться исполнением новой композиции. Для эпичного появления Дорофеева выбрала настоящий образ ангела.
Так, Надя Дорофеева вчера живьем исполнила кавер «Покажи мне любовь» на «Вечере премьер» с Катей Осадчей. А на трибьют-концерте «ТаТу» в Москве на экранах транслировали mood-видео с ней.
Причем образ Надя подобрала соответствующий – светлый открытый наряд. Высокие и массивные крылья довольно крупного размера и простая прическа.
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«Ничего святого» - иронично подписала один из снимков Дорофеева.
Ранее звезда анонсировала выход мини-фильма, повествующего о ее успехах и поражениях на музыкальном поприще.
Звезда пояснила, что с тех пор, как она начала развивать свой собственный сольный проект, в ее жизни изменилось очень многое. "Ровно год назад 19 ноября родился мой сольный проект DOROFEEVA. В этот день я сделала первый шаг, к которому меня вел долгий путь" - пояснила супруга Владимира Дантеса.
Напомним, что Надя Дорофеева в латексе засветилась на известном шоу: "Было лучше, когда пела…".
Как сообщала Politeka, Дорофеева в латексе нарвалась на критику: "Мягко говоря...".
Также Politeka писала, что Дорофеева с колена заехала Дантесу в то самое место: "Надеюсь, детей все-таки будут иметь".