Популярная украинская певица Надя Дорофеева не только появилась на светском вечере в компании звездных коллег, но и смогла удивить оригинальным нарядом ангела.

Вчера вечером Надя Дорофеева посетила светский вечер, который посетили множество звезд и смогла отличиться исполнением новой композиции. Для эпичного появления Дорофеева выбрала настоящий образ ангела.

Так, Надя Дорофеева вчера живьем исполнила кавер «Покажи мне любовь» на «Вечере премьер» с Катей Осадчей. А на трибьют-концерте «ТаТу» в Москве на экранах транслировали mood-видео с ней.

Причем образ Надя подобрала соответствующий – светлый открытый наряд. Высокие и массивные крылья довольно крупного размера и простая прическа.

«Ничего святого» - иронично подписала один из снимков Дорофеева.

Ранее звезда анонсировала выход мини-фильма, повествующего о ее успехах и поражениях на музыкальном поприще.

Звезда пояснила, что с тех пор, как она начала развивать свой собственный сольный проект, в ее жизни изменилось очень многое. "Ровно год назад 19 ноября родился мой сольный проект DOROFEEVA. В этот день я сделала первый шаг, к которому меня вел долгий путь" - пояснила супруга Владимира Дантеса.

Напомним, что Надя Дорофеева в латексе засветилась на известном шоу: "Было лучше, когда пела…".

Как сообщала Politeka, Дорофеева в латексе нарвалась на критику: "Мягко говоря...".

Также Politeka писала, что Дорофеева с колена заехала Дантесу в то самое место: "Надеюсь, детей все-таки будут иметь".