Відома українська співачка Надя Дорофєєва та її чоловік Володимир Дантес вирішили сходити в кафе у свій вихідний та посміялися з друга, який запізнився на зустріч.

Як пише Politeka.net, 31-річна українська співака Надя Дорофєєва та 33-річний популярний виконавець Володимир Дантес, вже більше шести років живуть у щасливому шлюбі.

У своєму Instagram співаки часто діляться спільними світлинами та відео і показують, як проводять час разом. Цього разу Надя записала декілька сторіс із кафе, куди вони відправилися з Володимиром, та показала страви, які вони замовили.

Згодом Надя через вікно зняла на відео їхнього друга, відеоблогера Антона Мурафу, який запізнився на зустріч і опинився в кінці довгої черги на вхід.

Надя посміялася з Антона, який все ж вирішив обійти чергу та приєднатися до неї з Дантесом за столиком у кафе.

"Коли твій друг запізнився… Дивися, тебе зараз усі будуть ненавидіти, Антон", - жартома сказала Дорофєєва.

Рaніше Politeka писала, що Потап з Дорофєєвою і Позитивом розлютили українців спільним відео: "Придумайте що-небудь нове".

Нагадаємо, що Дорофєєва порадувала шанувальників яскравим відео: "Знайомтеся з моїм новим візуальним стилем".

A ще Politeka повідомляла, що Дантеса і його команду розкритикували після перемоги в "Лізі сміху": "Воно ж ніяке".