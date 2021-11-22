Популярна голлівудська співачка і актриса Дженніфер Лопес вразила яскравим образом в пишній сукні, схожій на весільну, і фаті.

Як пише Politeka.net, 52-річна зірка зовсім недавно закінчила зйомки в романтичній комедії «Виходь за мене». На честь виходу першого трейлера фільму вона влаштувала яскраву фотосесію. Пізніше в Instagram у Лопес з'явилися ще більш яскраві образи.

На одному з відео Дженніфер Лопес позувала в пишній сукні. Образ ефектно доповнював яскравий макіяж.

"Спасибі моїй гламурній родині @chrisappleton1", - підписала відео зірка.

Ще на одному знімку Джей Ло вже позувала у фаті.

"За лаштунками @AMAs", - зазначила артистка.

У коментарях вічно молодій зірці залишили масу теплих слів.

"Найкрасивіша!", "Як завжди дорогоцінна, благослови тебе Бог", "Ти просто неймовірна", «я так пишаюся тобою», «це було здорово», «хіба законно бути такою красивою», "Твої очі такі глибокі", - пишуть люди.

Нагадаємо, що Лопес на пляжі засвітила свої форми в одній блузці:"Можете не соромитися".

Раніше Politeka писала, що Лопес в сукні з яскравими каменями позбавила чоловіків дару мови.

A ще Politeka повідомляла, що Лопес в ефектній сукні з вирізами вразила виглядом: "Прямо пристрасть в очах".