Популярная голливудская певица и актриса Дженнифер Лопес впечатлила ярким образом в пышном платье, похожем на свадебное, и фате.

Как пишет Politeka.net, 52-летняя звезда совсем недавно закончила съемки в романтической комедии «Выходи за меня». В честь выхода первого трейлера фильма она устроила яркую фотосессию. Позже в Инстаграм у Лопес появились еще более яркие образы.

На одном из видео Дженнифер Лопес позировала в пышном платье. Образ эффектно дополнял яркий макияж.

«Спасибо моей гламурной семье @chrisappleton1», - подписала видео звезда.

Еще на одном снимке Джей Ло уже позировала в фате.

«За кулисами @AMAs», - отметила артистка.

В комментариях вечно молодой звезде оставили массу теплых слов.

«Самая красивая!», «Как всегда драгоценная, благослови тебя Бог», «Ты просто невероятная», «Я так горжусь тобой», «Это было здорово», «Разве законно быть такой красивой», «Твои глаза такие глубокие», - пишут люди.

Напомним, что Лопес на пляже засветила свои формы в одной блузке: "Можете не стесняться".

Ранее Politeka писала, что Лопес в платье с яркими камнями лишила мужчин дара речи.

A еще Politeka сообщала, что Лопес в эффектном платье с вырезами поразила видом: "Прямо страсть в глазах".