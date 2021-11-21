Знаменита 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес, що закінчила зйомку у весільній романтичній комедії, вирішила влаштувати кокетливу фотосесію зі своїм колегою Малумою.

Не так давно на червоній доріжці Лопес виблискувала в дизайнерській сукні з вишивкою з дорогоцінних каменів. Пишний низ, цікаві вирізи на талії і боках в рожевій сукні, а також зачіска з накладними локонами змінили зірку.

Причому в такому розкішному вигляді зірка вирішила з'явитися поруч зі співаком Малумою, з яким раніше записала кілька кліпів і пісень. У новому фільмі Дженніфер чекає романтична лінія з артистом.

Досить грайливий вигляд пари на публіці розбурхав мережу:

"Де ти їх знайшов?; Цей рожевий гріх 😍; вони такі хороші; я правда співчуваю їм обом, так; не можу дочекатися, подивлюся цей фільм., Прямо пристрасть в очах; хто-небудь знає; так закоханий в них😍❤️; я не можу чекати фільму; Вау, приголомшливо ❤️; дивно 😍; красива твоя фотографія; Дженніфер така красива і Малума"»

Заради ідеальних сідниць, пружних м'язів і відсутності зморшок, Лопес працює в залі по кілька разів на тиждень, а також ходить на Спортивні танці і харчується за планом свого дієтолога. Більш того, виконавиця не п'є чай, каву і алкоголь навіть на світських вечорах і заходах.

Нагадавши, Дженніфер Лопес в сукні з однієї сіточки без сорому показала свої вигини

А ще Politeka повідомляла, що 52-річна Лопес в маленькому топіку позбавила дару мови на червоній доріжці

Також Politeka писала, що Дженніфер Лопес в палких обіймах Бена Аффлека не стала приховувати почуттів на червоній доріжці