Знаменита 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес, що закінчила зйомку у весільній романтичній комедії, вирішила влаштувати кокетливу фотосесію зі своїм колегою Малумою.
Не так давно на червоній доріжці Лопес виблискувала в дизайнерській сукні з вишивкою з дорогоцінних каменів. Пишний низ, цікаві вирізи на талії і боках в рожевій сукні, а також зачіска з накладними локонами змінили зірку.
Причому в такому розкішному вигляді зірка вирішила з'явитися поруч зі співаком Малумою, з яким раніше записала кілька кліпів і пісень. У новому фільмі Дженніфер чекає романтична лінія з артистом.
Досить грайливий вигляд пари на публіці розбурхав мережу:
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"Де ти їх знайшов?; Цей рожевий гріх 😍; вони такі хороші; я правда співчуваю їм обом, так; не можу дочекатися, подивлюся цей фільм., Прямо пристрасть в очах; хто-небудь знає; так закоханий в них😍❤️; я не можу чекати фільму; Вау, приголомшливо ❤️; дивно 😍; красива твоя фотографія; Дженніфер така красива і Малума"»
Заради ідеальних сідниць, пружних м'язів і відсутності зморшок, Лопес працює в залі по кілька разів на тиждень, а також ходить на Спортивні танці і харчується за планом свого дієтолога. Більш того, виконавиця не п'є чай, каву і алкоголь навіть на світських вечорах і заходах.
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