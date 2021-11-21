Знаменитая 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, что закончила съемку в свадебной романтичной комедии, решила устроить кокетливую фотосессию со своим коллегой Малумой.

Не так давно на красной дорожке Лопес сверкала в дизайнерском платье с вышивкой из драгоценных камней. Пышный низ, интересные вырезы на талии и боках в розовом платье, а также прическа с накладными локонами преобразили звезду.

Причем в таком роскошном виде звезда решила появиться рядом с певцом Малумой, с которым ранее записала несколько клипов и песен. В новом фильме Дженнифер ждет романтичная линия с артистом.

Довольно игривый вид пары на публике взбудоражил сеть:

«Где ты их нашел?; Этот розовый грех 😍; Они такие хорошие; Я правда сочувствую им обоим, да; Не могу дождаться, посмотрю этот фильм., Прямо страсть в глазах; Кто-нибудь знает; Так влюблен в них😍❤️; Я не могу дождаться фильма; Вау, потрясающе ❤️; Удивительно 😍; Красивая твоя фотография; Дженнифер такая красивая и Малума».

Ради идеальных ягодиц, упругих мышц и отсутствия морщин, Лопес трудится в зале по несколько раз в неделю, а также ходит на спортивные танцы и питается по плану своего диетолога. Более того, исполнительница не пьет чай, кофе и алкоголь даже на светских вечерах и мероприятиях.

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