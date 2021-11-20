Артистка добре стежить за собою

Популярна 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес, яка нещодавно спробувала себе в ролі бунтарки-нареченої в новому фільмі, все ще може здивувати шанувальників витонченим зовнішнім виглядом.

Знаменита виконавиця стала відомою досить давно, причому спочатку Лопес привернула увагу до себе саме спортивними танцями і впевненістю. Тільки потім Дженніфер вирішила показати і свій талант співачки, а потім і актриси.

Тепер Лопес часто співпрацює з різними магазинами, дизайнерами і фотографами, нерідко вона рекламує різний одяг. Цього разу фанати згадали літню зйомку Дженніфер, хвалиться формами в блузі і мереживній білизні.

На пляжі Дженніфер виглядала дуже спокусливо, що помітили фанати:

"Виглядає чудово; чудеса трапляються, а вона не старіє; бездоганний вигляд❤ можете не соромитися; чому це так привабливо; на щастя, жінка є мрією; думаю всі хочуть бути на її місці; не можна зупинитися; Дженніфер дійсно красива! Чудове піднесене божественне вбрання"»

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