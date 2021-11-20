Популярная 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, которая недавно попробовала себя в роли бунтарки-невесты в новом фильме, все еще может удивить поклонников изящным внешним видом.
Знаменитая исполнительница стала известной довольно давно, причем изначально Лопес привлекла внимание к себе именно спортивными танцами и уверенностью. Только потом Дженнифер решила показать и свой талант певицы, а затем и актрисы.
Теперь Лопес часто сотрудничает с разными магазинами, дизайнерами и фотографами, нередко она рекламирует разную одежду. В этот раз фанаты вспомнили летнюю съемку Дженнифер, хвастающуюся формами в блузе и кружевном белье.
На пляже Дженнифер выглядела очень соблазнительно, что подметили фанаты:
Галкин засветил редкие кадры из спальни Пугачевой в замке: куча мебели, икона и телевизор в рамке
В Минздраве сделали предупреждение по вакцинации: "Нужно как можно скорее..."
Мигранты едва не просочились в Украину из Беларуси, кадры: пограничники выдали детали
Экс-возлюбленный Тины Кароль, который готовится к свадьбе, поразил сменой внешности: "И вдруг все испортил"
Мороз до -30 ударит по Украине: когда ждать ухудшения погоды
«Выглядит прекрасно; чудеса случаются, а она не стареет; Безупречный вид❤ можете не стесняться; почему это так привлекательно; К счастью, женщина является мечтой; думаю все хотят быть на ее месте; Нельзя остановиться; Дженнифер действительно красива! Великолепное возвышенное божественное одеяние».
Напомним, Дженнифер Лопес в платье из одной сеточки без стеснения показала свои изгибы
А еще Politeka сообщала, что 52-летняя Лопес в маленьком топике лишила дара речи на красной дорожке
Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в пылких объятиях Бена Аффлека не стала скрывать чувств на красной дорожке