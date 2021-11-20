Артистка хорошо следит за собой

Популярная 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, которая недавно попробовала себя в роли бунтарки-невесты в новом фильме, все еще может удивить поклонников изящным внешним видом.

Знаменитая исполнительница стала известной довольно давно, причем изначально Лопес привлекла внимание к себе именно спортивными танцами и уверенностью. Только потом Дженнифер решила показать и свой талант певицы, а затем и актрисы.

Теперь Лопес часто сотрудничает с разными магазинами, дизайнерами и фотографами, нередко она рекламирует разную одежду. В этот раз фанаты вспомнили летнюю съемку Дженнифер, хвастающуюся формами в блузе и кружевном белье.

На пляже Дженнифер выглядела очень соблазнительно, что подметили фанаты:

«Выглядит прекрасно; чудеса случаются, а она не стареет; Безупречный вид❤ можете не стесняться; почему это так привлекательно; К счастью, женщина является мечтой; думаю все хотят быть на ее месте; Нельзя остановиться; Дженнифер действительно красива! Великолепное возвышенное божественное одеяние».

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