Популярна 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес, яка знялася в романтичному фільмі, змогла приміряти образ нареченої і засвітилася в ньому на зйомках.

Дженніфер Лопес звикла показувати найрізноманітніші образи в соціальній мережі, щоб привернути увагу до себе. Нещодавно вона представила невеликий трейлер з кращими уривками з нового фільму, в якому знялася.

Тепер шанувальники Лопес кожен раз публікують багато різних моментів і обговорюють побачене. Особливо багатьох торкнув момент з виступом Лопес на сцені, на яку вона прийшла в образі нареченої і показала всю себе.

У 52 роки Дженніфер вибрала і правда розкішне вбрання з розсипом дорогоцінних каменів, фату з вишивкою і безліч прикрас. Головний герой фільму не зміг відірвати очей від зірки і був вражений її зовнішністю.

А не так давно зірка вийшла на сцену, щоб підтримати свого старого друга, репера LL Cool J, який потрапив до списку лауреатів Залу слави рок-н-ролу.

Артистка одягла бра від Dolce & Gabbana з блискітками і блиснула "сталевим" пресом". Також артистка була в чорних брюках і в ботильонах на високій шпильці, а зверху вона одягла синій плащ з об'ємними рукавами.

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