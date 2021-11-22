Популярная 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, снявшаяся в романтичном фильме, смогла примерить образ невесты и засветилась в нем на съемках.

Дженнифер Лопес привыкла показывать самые разные образы в социальной сети, чтобы привлечь внимание к себе. Недавно она представила небольшой трейлер с лучшими отрывками из нового фильма, в котором снялась.

Теперь поклонники Лопес каждый раз публикуют много разных моментов и обсуждают увиденное. В особенности многих тронул момент с выступлением Лопес на сцене, на которую она пришла в образе невесты и показала всю себя.

В 52 года Дженнифер выбрала и правда роскошный наряд с россыпью драгоценных камней, фату с вышивкой и множество украшений. Главный герой фильма не смог оторвать глаз от звезды и был впечатлен ее внешностью.

А не так давно звезда вышла на сцену, чтобы поддержать своего старого друга, рэпера LL Cool J, который попал в список лауреатов Зала славы рок-н-ролла.

Артистка надела бра от Dolce & Gabbana с блестками и сверкнула "стальным" прессом". Также артистка была в черных брюках и в ботильонах на высокой шпильке, а сверху она надела синий плащ с объемными рукавами.

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