Відомий український дизайнер Андре Тан поділився зі своїми шанувальниками списком бізнес-літератури, яка допомагає йому бути хорошим керівником.

Як пише Politeka.net, в Instagram чоловік вирішив поділитися своїм досвідом, розповівши, які прочитані книги він вважає цінними.

"Бути хорошим керівником складно. Але цьому можна навчитися. Свіжий топ бізнес-літератури", - підписав пост модельєр, вирішивши поділитися з шанувальниками улюбленими книгами.

За його словами, методологія Scrum з книги "Scrum. Революційний метод управління проектами" Джеффа Сазерленда допоможе навести порядок у всіх робочих процесах і збільшити продуктивність співробітників. А книга "Rework. Бізнес без забобонів" навчила його тому, що трудоголіки не є героями, тому що інші давно знайшли спосіб завершити справи швидше і відправитися додому.

Також Андре Тан порадив прочитати книги "Допоможіть їм вирости або дивіться, як вони йдуть", «Робота в радість» і «Deadline. Роман про управління проектами".

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