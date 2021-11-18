Відомий український дизайнер Андре Тан розповів, на що він витратив би вільний час, якби він у нього був, і як би провів цілий тиждень без справ.
Як повідомляє Politeka.net, в Instagram чоловік поділився з шанувальниками своїми роздумами.
"Нещодавно мені поставили запитання: "Андре, ти такий зайнятий, постійно десь крутишся. А чим би ти зайнявся, якби не треба було нічого робити? Скажімо, як ти проведеш 15 хвилин, день або тиждень вільного часу?",- зазначив модельєр.
За його словами, 15 вільних хвилин він би присвятив подякам. Чоловік закликає дякувати світу за те, що ти існуєш.
"Вільний день я б однозначно витратив на спілкування з дочкою. Якраз в цю неділю і був такий день: я вчив її занурюватися в себе і медитувати, ми також дуже багато малювали і ловили рибок. Це було дивовижно! Коли Соня їхала, вона сказала мені: "Тату, це був найкращий день у моєму житті!",- зазначив Андре Тан.
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Тиждень, за словами модельєра, він би присвятив собі: зайнявся б здоров'ям, сходив би на масаж і багато читав би.
У коментарях йому залишили масу приємних відгуків.
"Як денді лондонський одягнений", «Андре Тан для мене та людина, до чиїх слів я прислухаюся, максимально адаптуючи до своєї реальності", "Приємно споглядати і Ваші зміни. Від вас йде добро і щирість», - пишуть користувачі Мережі.
Зазначимо, що нещодавно Андре Тан розлучився зі своєю дружиною.
Нагадаємо, що Андре Тан зважився на одкровення про свого батька: "досі уявляю, які...".
Ще Politeka писала, що Андре Тан заговорив про непросте минуле:"молився і просив".
Також Politeka повідомляла, що Андре Тан поділився досвідом після важких випробувань.