Відомий український дизайнер Андре Тан відверто розповів про те, як ретрит і медитації допомогли йому кардинально змінити своє життя і позбутися багатьох недоліків.

Як пише Politeka.net, модельєр продовжив ділитися вражаючим досвідом на своїй сторінці в Instagram. Раніше Андре Тан вже розповідав, що у важкий період свого життя відправився на спеціальний ретрит в гори, де в учасників відібрали телефони, позбавили можливості спілкування, спонукавши їх присвятити весь вільний час медитаціям і вивченню свого внутрішнього світу.

У новому пості Андре Тан розповів, що під час свого ретріта витримав всі види медитацій, пережив самі приголомшливі осяяння в житті, а також пройшов через 10 днів «інтенсиву», коли необхідно було задіяти свою підсвідомість.

"Я очистив свій організм. Адже харчувалися ми там виключно рослинною їжею. В кінці я відчував себе так, ніби скинув кілограм 20 ваги. У мене покращилося загальне самопочуття, все-таки правильне харчування без солі і цукру дає про себе знати", - розповів дизайнер.

Однак, більшість змін виявилися внутрішнім. Так, Тан зізнався, що навчився бути вдячним, прийняв себе і позбувся багатьох комплексів.

Окремо модельєр підкреслив, що під час цієї програми Людина допомагає собі сама.

"Адже ніхто над тобою нічого не робив! Ти - сам собі лікар. Адже ніхто крім тебе так не відчуває своє тіло і розум, а значить і не зможе вилікувати", - зазначив Тан.

На його думку, подібні ретрити необхідні кожній людині.

Нагадаємо, Нікітюк, Андре Тан, Єфросиніна та інші відреагували на "Мальдівські" проблеми Полякової.

Як повідомляла Politeka, Андре Тан зважився на одкровення про свого батька, якого ніколи не бачив.

Також Politeka писала, що втік від цивілізації Андре Тан поділився одкровеннями.