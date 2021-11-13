Известный украинский дизайнер Андре Тан откровенно рассказал о том, как ретрит и медитации помогли ему кардинально изменить свою жизнь и избавиться от многих недостатков.

Как пишет Politeka.net, модельер продолжил делиться впечатляющим опытом на своей странице в Инстаграм. Ранее Андре Тан уже рассказывал, что в тяжелый период своей жизни отправился на специальный ретрит в горы, где у участников отобрали телефоны, лишили возможности общения, побудив их посвятить все свободное время медитациям и изучению своего внутреннего мира.

В новом посте Андре Тан рассказал, что во время своего ретрита выдержал все виды медитаций, пережил самые потрясающие озарения в жизни, а также прошел через 10 дней «интенсива», когда необходимо было задействовать свое подсознание.

«Я очистил свой организм. Ведь питались мы там исключительно растительной пищей. В конце я чувствовал себя так, будто скинул килограмм 20 веса. У меня улучшилось общее самочувствие, все-таки правильное питание без соли и сахара дает о себе знать», - рассказал дизайнер.

Однако, большинство изменений оказались внутренним. Так, Тан признался, что научился быть благодарным, принял себя и избавился от многих комплексов.

Отдельно модельер подчеркнул, что во время этой программы человек помогает себе сам.

«Ведь никто над тобой ничего не делал! Ты — сам себе врач. Ведь никто кроме тебя так не чувствует своё тело и разум, а значит и не сможет вылечить», - отметил Тан.

По его мнению, подобные ретриты необходимы каждому человеку.

Напомним, Никитюк, Андре Тан, Ефросинина и другие отреагировали на "мальдивские" проблемы Поляковой.

Как сообщала Politeka, Андре Тан решился на откровение о своем отце, которого никогда не видел.

Также Politeka писала, что сбежавший от цивилизации Андре Тан поделился откровениями.