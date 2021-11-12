Знаменитый украинский дизайнер Андре Тан, который отправился на ретрит в горы, поделился откровенным рассказом о своем отце, с которым так и не смог поообщаться.

Как пишет Politeka.net, об этом модельер написал в своем новом посте в Инстаграм.

Сегодня отцу дизайнера исполнилось бы 59 лет.

«И хоть мы с тобой и не успели пообщаться, я тебя очень люблю! Отец — это 50% меня. Вообще за каждым человеком стоит его род. Как раз мой папа был творческим человеком — он рисовал, занимался лепкой и графикой. Чувство формы и чувство прекрасного у меня именно от него», - написал Андре Тан.

Дизайнер отметил, что главное озарение на ретрите было связано именно с его отцом, которого он всю свою жизнь обесценивал и «пытался закрыть на него глаза и минимально думать о нем».

«Я считаю, что каждый человек обязан ценить своих родителей, какими бы они не были. Я в своих снах до сих пор представляю, какие бы он мне давал советы по жизни. Я понимаю, как мне всегда не хватало наставнического совета папы. Так как я не общался со своим отцом, части любви мне не было дано, ее всегда не хватало. С другой стороны, именно из-за этой нехватки любви мне приходилось доказывать, что я чего-то стою, я постоянно гипер-мотивирован», - поделился дизайнер.

Андре Тан сумел переосмыслить ситуацию

«Но я принял ситуацию. Принял то, что так и не увидел отца. Что он не воспитывал меня, что не водил в первый класс и не давал советов. Ведь если бы не это все, я бы вообще не стал Андре Таном. Я отпустил, простил, полюбил. Но самое главное: я почувствовал благодарность. С днём рождения, отец! Ты навсегда в моем сердце», - подытожил он.

Напомним, Андре Тан на руках у ведущего «Голосу країни» заговорил о таланте.

Как сообщала Politeka, Андре Тан признался, появилась ли у него девушка после развода.

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