Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал, на что он потратил бы свободное время, если бы оно у него было, и как бы провел целую неделю без дел.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм мужчина поделился с поклонниками своими размышлениями.

«Недавно мне задали вопрос: "Андре, ты такой занятой, постоянно где-то крутишься. А чем бы ты занялся, если бы не надо было ничего делать? Скажем, как ты проведешь 15 минут, день или неделю свободного времени?», - отметил модельер.

По его словам, 15 свободных минут он бы посвятил благодарности. Мужчина призывает благодарить мир за то, что ты существуешь.



«Свободный день я бы однозначно потратил на общение с дочерью. Как раз в это воскресенье и был такой день: я учил ее погружаться в себя и медитировать, мы также очень много рисовали и ловили рыбок. Это было потрясающе! Когда Соня уезжала, она сказала мне: "Папа, это был самый лучший день в моей жизни!», - отметил Андре Тан.

Неделю, по словам модельера, он бы посвятил себе: занялся бы здоровьем, сходил бы на массаж и много читал бы.

В комментариях ему оставили массу приятных отзывов.

«Как денди лондонский одет», «Андре Тан для меня тот человек, к чьим словам я прислушиваюсь, максимально адаптируя к своей реальности», «Приятно лицезреть и ваши изменения. От вас исходит добро и искренность», - пишут пользователи сети.

Отметим, что недавно Андре Тан развелся со своей женой.

Напомним, что Андре Тан решился на откровение о своем отце: «До сих пор представляю, какие...».

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