Популярний український дизайнер і шоумен Андре Тан здивував новими фото і одкровеннями в мережі, а також показав місце, в якому молився.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український модельєр Андре Тан, який нещодавно презентував спільну колекцію одягу разом з телеведучою Катею Осадчою, вразив українців одкровеннями. У своїх Instagram-сторіс кутюр'є виклав кілька кадрів з ранкової прогулянки, і показав знакове для нього місце.

Судячи з кадрів, Андре для ранкової прогулянки вибрав Володимирську гірку. На одному з кадрів він показав місце, в якому молився про переїзд до Києва. "Коли в 1999 році я приїжджав до Києва, молився тут і просив переїхати в столицю", - підписав сторіс дизайнер.

Варто відзначити, що Київ Тан все ж переїхав з маленького села в Харківській області. Однак, доля у модельєра непроста, а недавні події в його житті просто вражають. Крім того, що Андре нещодавно розлучився з дружиною, так ще й пережив банкрутство, застрягши в багатомільйонних боргах через пандемію. Однак, судячи з останніх інтерв'ю, тепер життя у дизайнера налагодилося, і він насолоджується холостяцькою свободою.

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