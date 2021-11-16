Популярный украинский дизайнер и шоумен Андре Тан удивил новыми фото и откровениями в сети, а также показал место, в котором молился.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский модельер Андре Тан, который недавно презентовал совместную коллекцию одежды вместе с телеведущей Катей Осадчей, поразил украинцев откровениями. В своих Instagram-сторис кутюрье выложил несколько кадров с утренней прогулки, и показал знаковое для него место.

Судя по кадрам, Андре для утренней прогулки выбрал Владимирскую горку. На одном из кадров он показал место, в котором молился о переезде в Киев. "Когда в 1999 году я приезжал в Киев, молился здесь и просил переехать в столицу", - подписал сторис дизайнер.

Стоит отметить, что Киев Тан все же переехал из маленького села в Харьковской области. Однако, судьба у модельера непростая, а недавние события в его жизни просто поражают. Кроме того, что Андре недавно развелся с женой, так еще и пережил банкротство, застряв в многомиллионных долгах из-за пандемии. Однако, судя по последним интервью, теперь жизнь у дизайнера наладилась, и он наслаждается холостяцкой свободой.

Напомним, Андре Тан поделился опытом после тяжелых испытаний: "Будто скинул килограмм 20 веса".

Как сообщала Politeka, Андре Тан решился на откровение о своем отце, которого никогда не видел: "До сих пор представляю, какие...".

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