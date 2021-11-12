Знаменитий український дизайнер Андре Тан, який відправився на ретрит в гори, поділився відвертою розповіддю про свого батька, з яким так і не зміг поообщаться.

Як пише Politeka.net, про це модельєр написав у своєму новому пості в Instagram.

Сьогодні батькові дизайнера виповнилося б 59 років.

"І хоч ми з тобою і не встигли поспілкуватися, я тебе дуже люблю! Батько-це 50% мене. Взагалі за кожною людиною стоїть його рід. Якраз мій тато був творчою людиною - він малював, займався ліпленням і графікою. Почуття форми і почуття прекрасного у мене саме від нього», - написав Андре Тан.

Дизайнер зазначив, що головне осяяння на ретриті було пов'язане саме з його батьком, якого він все своє життя знецінював і «намагався закрити на нього очі і мінімально думати про нього».

«Я вважаю, що кожна людина зобов'язана цінувати своїх батьків, якими б вони не були. Я в своїх снах досі уявляю, які б він мені давав поради по життю. Я розумію, як мені завжди не вистачало наставницької ради тата. Так як я не спілкувався зі своїм батьком, частини любові мені не було дано, її завжди не вистачало. З іншого боку, саме через цю нестачу любові мені доводилося доводити, що я чогось стою, я постійно гіпер-мотивований»,-поділився дизайнер.

Андре Тан зумів переосмислити ситуацію

"Але я прийняв ситуацію. Прийняв те, що так і не побачив батька. Що він не виховував мене, що не водив в перший клас і не давав порад. Адже якби не це все, я б взагалі не став Андре Таном. Я відпустив, пробачив, полюбив. Але найголовніше: я відчув вдячність. З днем народження, батько! Ти назавжди в моєму серці", - підсумував він.

Нагадаємо, Андре Тан на руках у ведучого «Голосу країни» заговорив про талант.

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