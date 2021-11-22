Известный украинский дизайнер Андре Тан поделился со своими поклонниками списком бизнес-литературы, которая помогает ему быть хорошим руководителем.
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм мужчина решил поделиться своим опытом, рассказав, какие прочитанные книги он считает ценными.
«Быть хорошим руководителем сложно. Но этому можно научиться. Свежий топ бизнес-литературы», - подписал пост модельер, решив поделиться с поклонниками любимыми книгами.
По его словам, методология Scrum из книги «Scrum. Революционный метод управления проектами» Джеффа Сазерленда поможет навести порядок во всех рабочих процессах и увеличить продуктивность сотрудников. А книга «Rework. Бизнес без предрассудков» научила его тому, что трудоголики не являются героями, потому что остальные давно нашли способ завершить дела быстрее и отправиться домой.
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Также Андре Тан посоветовал прочесть книги «Помогите им вырасти или смотрите, как они уходят», «Работа в радость» и «Deadline. Роман об управлении проектами».
Напомним, что Андре Тан рассказал о своем непростом прошлом: "Молился и просил".
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