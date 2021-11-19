Відомий український модельєр Андре Тан змінив не тільки зовнішність, але і вид діяльності – тепер він ще й дизайнер постільної білизни.

Як повідомляє Politeka.net, відомий український дизайнер Андре Тан, який нещодавно розлучився зі своєю дружиною поділився в мережі незвичайними фото і новинами. Виявилося, що модельєр змінив не тільки зовнішність, але і напрямок діяльності – тепер він шиє постільну білизну.

На новій фотографії Андре показав себе в новому іміджі - він позує перед камерою в оригінальному червоно-чорному костюмі з чорною сорочкою, а на його обличчі густа темна щетина і вуса. Також модельєр показав кілька кадром своїх нових творінь і знімки з презентації нової колекції.

У підписі до публікації Тан поділився новинами і подробицями про нову колаборацію і створення постільної білизни. "Барабанний дріб. Представляю нову колаборацію з провідним виробником домашнього текстилю. Результатом нашої спільної роботи стала стильна колекція постільної білизни, пледів, подушок і масок для сну з моїми авторськими принтами", - розповів дизайнер.

Нагадаємо, Андре Тан розповів, як проводить час з донькою після розлучення: "Коли Соня їхала, вона...".

Як повідомляла Politeka, Осадча з тюрбаном на голові поцупила Андре Тана з червоної доріжки: кумедний момент потрапив на камери.

Також Politeka писала, що Андре Тан, який пережив банкрутство і розлучення, згадав про своє непросте минуле: "Молився і просив".