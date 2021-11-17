Популярный украинский дизайнер и шоумен Андре Тан появился на важном мероприятии, где показал человека, который его вдохновляет, а сам удивил видом в длинной юбке.
Известный украинский дизайнер старается посещать все важные мероприятия, сообщает Politeka.net. В этот раз Андре Тан появился на церемонии награждения лучших дизайнеров Best Fashion Awards в "Украинском доме" в Киеве.
На мероприятии награждали лучших дизайнеров, и на него пригласили разных звезд. Так, Андре Тан пришел в длинной юбке, и кадры показал в сторис. Шоумен опубликовал фото с человеком, который его вдохновляет - с телеведущей и моделью Катей Осадчей с тюрбаном на голове: "Моя муза", - написала Андре Тан.
А на видео дизайнер показал, как Осадчая" стащила" его с красной дорожки. Оба о чем-то общались, а затем Осадчая взяла Андре Тана за руку и увела в сторону.
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"Катюша оттягивает меня от сцены", - написал шоумен, добавив веселые смайлики.
Отметим, премию Best Fashion Awards учредили в 2010 году Ukrainian Fashion Week и журнал "ZEFIR". Ежегодно 25 экспертов из сферы мод определяют лучших украинских дизайнеров.
В частности, в этом году награду "Лучший женский дизайнер" получила Катя Сильченко, а "Лучшим мужским дизайнером" стала одна из компаний, основанная дизайнерами Ксенией и Антоном Шнайдером.
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