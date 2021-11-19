Известный украинский модельер Андре Тан сменил не только внешность, но и вид деятельности – теперь он еще и дизайнер постельного белья.
Как сообщает Politeka.net, известный украинский дизайнер Андре Тан, который недавно развелся со своей женой поделился в сети необычными фото и новостями. Оказалось, что модельер сменил не только внешность, но и направление деятельности – теперь он шьет постельное белье.
На новой фотографии Андре показал себя в новом имидже – он позирует перед камерой в оригинальном красно-черном костюме с черной рубашкой, а на его лице густая темная щетина и усы. Также модельер показал несколько кадром своих новых творений и снимки с презентации новой коллекции.
В подписи к публикации Тан поделился новостями и подробностями о новой коллаборации и создании постельного белья. "Барабанная дробь. Представляю новую коллаборацию с ведущим производителем домашнего текстиля. Результатом нашей совместной работы стала стильная коллекция постельного белья, пледов, подушек и масок для сна с моими авторскими принтами", - рассказал дизайнер.
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