Известный украинский модельер Андре Тан сменил не только внешность, но и вид деятельности – теперь он еще и дизайнер постельного белья.

Как сообщает Politeka.net, известный украинский дизайнер Андре Тан, который недавно развелся со своей женой поделился в сети необычными фото и новостями. Оказалось, что модельер сменил не только внешность, но и направление деятельности – теперь он шьет постельное белье.

На новой фотографии Андре показал себя в новом имидже – он позирует перед камерой в оригинальном красно-черном костюме с черной рубашкой, а на его лице густая темная щетина и усы. Также модельер показал несколько кадром своих новых творений и снимки с презентации новой коллекции.

В подписи к публикации Тан поделился новостями и подробностями о новой коллаборации и создании постельного белья. "Барабанная дробь. Представляю новую коллаборацию с ведущим производителем домашнего текстиля. Результатом нашей совместной работы стала стильная коллекция постельного белья, пледов, подушек и масок для сна с моими авторскими принтами", - рассказал дизайнер.

Напомним, Андре Тан рассказал, как проводит время с дочкой после развода: "Когда Соня уезжала, она...".

Как сообщала Politeka, Осадчая с тюрбаном на голове стащила Андре Тана с красной дорожки: забавный момент попал на камеры.

Также Politeka писала, что Андре Тан, переживший банкротство и развод, вспомнил о своем непростом прошлом: "Молился и просил".