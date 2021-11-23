Відома українська актриса Аліна Коваленко, яка виконує роль Ольги Родзевич в серіалі "Кріпосна", показала струнку фігуру біля басейну.
Як передає Politeka.net, Аліна Коваленко прославилася завдяки ролі Ольги Родзевич у серіалі "Кріпосна". Також актриса взяла участь у зйомках безлічі українських фільмів.
Так, на цей раз актриса поділилася новими фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Аліна Коваленко показала свою струнку фігуру біля басейну на тлі моря і гір. Також вона відповіла на питання шанувальниці, чим надихається і показала кадр з відпочинку.
"Поки дві незмінні речі: природа і кіно", - відповіла Аліна Коваленко.
Рідкісне фото Софії Ротару з батьком сколихнуло Мережу, як він виглядав: "Завжди в нашому серці..."
Десятки туристів з дітьми опинилися у вогняній пастці, деталі трагедії в Болгарії: "Двері заклинило"
Кім Кардашьян в надто тісній сукні порівняли з персонажем "Сімейки Адамс": "Просто диво"
Ведучий шоу "Екси" Педан в майці-алкоголічці насмішив видом в поїзді: "Романтика залізниці"
Нові правила в громадському транспорті: в МОЗ оголосили про чергові зміни, пандемія не відступає
"Іноді виходить це об'єднати. Наприклад, під час виїзних зйомок. І якщо все складається - виникає відчуття, що ти там, де завжди хотів бути", — доповнила актриса "Кріпосної".
Раніше повідомлялося, актриса з "Кріпосної" здивувала постільними кадрами із зіркою "Папіка" Бокланом: "Рідний мій і улюблений"
Також, актриса з "Кріпосної" здивувала постільними кадрами із зіркою "Папіка" Бокланом: "Рідний мій і улюблений"
Politeka розповідала, зірка "Кріпосної" Денисенко показала, з яким красенем відпочивала в Єгипті: романтичні кадри