Відома українська актриса Аліна Коваленко, яка виконує роль Ольги Родзевич в серіалі "Кріпосна", показала струнку фігуру біля басейну.

Як передає Politeka.net, Аліна Коваленко прославилася завдяки ролі Ольги Родзевич у серіалі "Кріпосна". Також актриса взяла участь у зйомках безлічі українських фільмів.

Так, на цей раз актриса поділилася новими фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Аліна Коваленко показала свою струнку фігуру біля басейну на тлі моря і гір. Також вона відповіла на питання шанувальниці, чим надихається і показала кадр з відпочинку.

"Поки дві незмінні речі: природа і кіно", - відповіла Аліна Коваленко.

"Іноді виходить це об'єднати. Наприклад, під час виїзних зйомок. І якщо все складається - виникає відчуття, що ти там, де завжди хотів бути", — доповнила актриса "Кріпосної".

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