Известная актриса и Наталка Денисенко поделилась в соцсети пикантными кадрами с отдыха, на которых позирует в белоснежном купальнике.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса театра, кино и дубляжа Наталка Денисенко, которая стала звездой сериала "Крепостная", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась пикантными кадрами с заграничного отдыха, на которых позирует в купальнике.

Как видно, на новых снимках Наталка запечатлена на пляже, а за ее спиной видно бескрайнее море. Перед камерой звездная красотка появилась в стильном белоснежном купальнике интересной текстуры, который красиво подчеркнул изящную фигуру и пока незагоревшую кожу. Надо сказать, что актриса очень редко показывает на своей странице настолько откровенные кадры.

В подпсии к публикации Денисенко написала: "В лучах. Что тут писать? Очень тепло, море такое красивое… Не знаю, когда будут "семейные" фото, пока это сделать нереально". Пользователи тут же принялись комментировать новые фото звезды, засыпая ее комплиментами и пожеланиями хорошего отдыха: "Солнышко", "Хорошего отдыха", "Вау", "Кусочек лета в холодную осень", "Прекрасная", "Хорошего отдыха, ярких впечатлений". Интересная была реакция и певицы Златы Огневич, которая под фото Наталки написала: "OMG".

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