Известная актриса Наталка Денисенко поделилась в сети удивительными киношными кадрами с популярным актером и звездой сериала "Папик" Станиславом Бокланом.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко поделилась в Instagram удивительными кадрами со съемок. На фотографиях звездная красотка позирует не одна, а со своим обаятельным коллегой-актером Станиславом Бокланом.

Надо сказать, что и Денисенко, и Боклан позируют на фото в своих киношных образах. При этом там есть и постельные сцены, и момент, когда актеры почти целуются. А сама Наталка призналась, что Стас был ее киношным мужем и любовником в разных картинах.

Свой пост актриса полностью посвятила коллеге Боклану, рассказав о его профессионализме и актерском таланте. "Родной мой и любимый Станислав Боклан! Актёр, который виртуозно владеет мастерством, может сыграть что угодно, и дает партнеру столько, что сыграть с ним в паре плохо – невозможно! Все мои сложные сцены сыграны с его ненавязчивыми советами, и поправками", - поделилась Денисенко.

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