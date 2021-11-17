Известная актриса Наталка Денисенко поделилась в соцсети очаровательными кадрами с отдых в Египте с мужем-красавчиком и сыном.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко поделилась в сети очаровательными кадрами с отдыха в Египте на снимках звезда позирует вместе с мужем-красавчиком и маленьким сыном.

Как видно, счастливое семейство запечатлено на красивой зеленой лужайке у отеля в окружении высоких пальм. Для семейной фотосессии Наталка надела белоснежное платье с кружевом и пуговицами, которое подчеркнуло ее тонкую талию. Муж актрисы – не менее популярный актер Андрей Фединчик – наряжен в джинсовые шорты и белую рубашку. А маленький сын пары на всех снимках позирует с милой игрушкой.

В подписи к публикации Денисенко рассказала об отеле, в котором они отдыхали с мужем и сыном, а также о перелете, и городе, где проводили время. Также актриса отметила, что готова ответить на вопросы поклонников относительно отдыха. Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, засыпая ее комплиментами.

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