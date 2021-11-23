Известная украинская актриса Алина Коваленко, которая исполняет роль Ольги Радзевич в сериале "Крепостная", показала стройную фигуру у бассейна.
Как передает Politeka.net, Алина Коваленко прославилась благодаря роли Ольги Радзевич в сериале "Крепостная". Также актриса приняла участие в съемках множества украинских фильмов.
Так, на этот раз актриса поделилась новыми фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Алина Коваленко показала свою стройную фигуру около бассейна на фоне моря и гор. Также она ответила на вопрос поклонницы, чем вдохновляется и показала кадр с отдыха.
"Пока две неизменные вещи: природа и кино", — ответила Алина Коваленко.
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"Иногда получается это объединить. Например, во время выездных съемок. И если всё складывается - возникает чувство, что ты там, где всегда хотел быть", — дополнила актриса "Крепостной".
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