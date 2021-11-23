Український співак і чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес показав, як радіє першому снігу і чекає повернення додому своєї дружини.
Як пише Politeka.net, музикант поділився новим атмосферним фото на своїй сторінці в Instagram.
23 листопада в Києві випав перший сніг. Цій події Дантес присвятив свій новий пост.
"Поверніть літо! Обожнюю день, коли йде перший сніг! Завжди, завжди до нього не готові!", - написав співак.
За його словами, цей день завжди дарує йому святковий настрій.
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"Для мене цей день найвеселіший. Я зараз відразу включив Mariah Carey-All I Want For Christmas It's you, починаю діііко танцювати і співати, обов'язково почищений мандарин на столі зі шкіркою поруч, щоб витав аромат, розігрів в духовці м'ясо в горщику (приготоване вчора) і все! ГОТОВО! Надя, їдь швидше додому", - звернувся до дружини Дантес.
Він поділився фото, на якому сидить прямо в снігу у дворі свого особняка. З одягу на артиста тільки жовті труси, шарфик і черевики. В руках він тримає келих алкоголю, а поруч на землі стоїть блюдо з мандаринами.
Шанувальники не могли не оцінити креатив артиста.
"Аха тепленько в носочках", "Вов ти як там? Не замерз? Дивись Надя скоро приїде, і дасть що ти без курточки на вулиці в сніг", "Вставай! Бубончики застудиш!", "Вова, ну холодно ж! Піднімайся", "так смачно написано ... Ех, шкода, що я не Надя", "це офіційно. Я шалено тебе обожнюю", - пишуть люди.
Нагадаємо, Дантеса і його команду розкритикували після перемоги в "Лізі сміху".
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