Український співак і чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес показав, як радіє першому снігу і чекає повернення додому своєї дружини.

Як пише Politeka.net, музикант поділився новим атмосферним фото на своїй сторінці в Instagram.

23 листопада в Києві випав перший сніг. Цій події Дантес присвятив свій новий пост.

"Поверніть літо! Обожнюю день, коли йде перший сніг! Завжди, завжди до нього не готові!", - написав співак.

За його словами, цей день завжди дарує йому святковий настрій.

"Для мене цей день найвеселіший. Я зараз відразу включив Mariah Carey-All I Want For Christmas It's you, починаю діііко танцювати і співати, обов'язково почищений мандарин на столі зі шкіркою поруч, щоб витав аромат, розігрів в духовці м'ясо в горщику (приготоване вчора) і все! ГОТОВО! Надя, їдь швидше додому", - звернувся до дружини Дантес.

Він поділився фото, на якому сидить прямо в снігу у дворі свого особняка. З одягу на артиста тільки жовті труси, шарфик і черевики. В руках він тримає келих алкоголю, а поруч на землі стоїть блюдо з мандаринами.

Шанувальники не могли не оцінити креатив артиста.

"Аха тепленько в носочках", "Вов ти як там? Не замерз? Дивись Надя скоро приїде, і дасть що ти без курточки на вулиці в сніг", "Вставай! Бубончики застудиш!", "Вова, ну холодно ж! Піднімайся", "так смачно написано ... Ех, шкода, що я не Надя", "це офіційно. Я шалено тебе обожнюю", - пишуть люди.

Нагадаємо, Дантеса і його команду розкритикували після перемоги в "Лізі сміху".

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Дантесом опинилися в "Грі в кальмара", Потап не стримався.

Також Politeka писала, що чоловік Дорофєєвої Дантес оточив увагою залишилася без нареченого Астаф'єву.