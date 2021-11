Украинский певец и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес показал, как радуется первому снегу и ждет возвращения домой своей жены.

Как пишет Politeka.net, музыкант поделился новым атмосферным фото на своей странице в Инстаграм.

23 ноября в Киеве выпал первый снег. Этому событию Дантес посвятил свой новый пост.

«Верните лето! Обожаю день, когда идёт первый снег! Всегда, ВСЕГДА к нему не готовы!», - написал певец.

По его словам, этот день всегда дарит ему праздничное настроение.

«Для меня этот день самый веселый. Я сейчас сразу включил Mariah Carey - All I Want For Christmas It’s you, начинаю дииико танцевать и петь, обязательно почищенный мандарин на столе со шкуркой рядом, чтоб витал аромат, разогрел в духовке мясо в горшочке (приготовленное вчера) и всё! ГОТОВО! Надя, едь скорее домой)», - обратился к жене Дантес.

Он поделился фото, на котором сидит прямо в снегу во дворе своего особняка. Из одежды на артисте только желтые трусы, шарфик и ботинки. В руках он держит бокал алкоголя, а рядом на земле стоит блюдо с мандаринами.

Поклонники не могли не оценить креатив артиста.

«Аха тепленько в носочках», «Вов ты как там? Не замёрз? Смотри Надя скоро приедет, и даст что ты без курточки на улице в снег», «Вставай! Бубенчики простудишь!», «Вова, ну холодно же! Подымайся», «Так вкусно написано…эх, жаль, что я не Надя», «Это официально. Я безумно тебя обожаю», - пишут люди.

Напомним, Дантеса и его команду раскритиковали после победы в "Лиге Смеха".

Как сообщала Politeka, Ефросинина с Дантесом оказались в "Игре в кальмара", Потап не сдержался.

Также Politeka писала, что муж Дорофеевой Дантес окружил вниманием оставшуюся без жениха Астафьеву.