Телеведуча Леся Нікітюк поділилася в мережі кумедним фотоколажем, на якому показала оригінальний мем і свою пародію на нього.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча, блогерка і мандрівниця Леся Нікітюк, яка нещодавно вирушила до Італії, часто радує шанувальників епатажними або веселими публікаціями у своєму профілі в Instagram. Так цього разу зіркова красуня насмішила мережу кумедним фотоколажем, на якому показала оригінальний мем з котом і свою пародію на нього.

На першій частині колажу можна побачити сердитого котейку, який задумливо сидить поруч з величезним келихом червоного вина, по-діловому виклавши лапку на стіл. А на другій частині Леся повторює образ котика - вона з серйозним обличчям сидить за столом, а поруч видно келих вина або шампанського.

Користувачі тут же почали активно обговорювати пародію Никитюк, засинаючи її компліментами і жартами в коментарях: "Як дві краплі води", "Копія мого кота", "Вони ж однакові, Наташ", "Кіт красивий, як і дівчина", "Степан краще, Леся, вибач", "Ви так схожі з котом", "Різниця тільки в погляді", "Кіт прекрасний".

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