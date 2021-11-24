Известная украинская телеведущая Леся Никитюк нечасто рассказывает о своей личной жизни, а появляясь в компании разных мужчин, она вызывает слухи о романах с ними - на новом видео в соцсети звезда снялась с мужчиной, но сразу раскрыла причину.

На днях Леся Никитюк отправилась в Италию, где решила приятно провести время, передает Politeka.net.

В новых сторис телеведущая засветилась в компании импозантного мужчины. Как оказалось, звезда решила приготовить вместе с участницей шоу "Мастер Шеф" Флоренция итальянские ньокки.

К Никитюк и повару присоединился президент ассоциации флорентийских ремесленников.

"Вот пришел еще один прекрасный мужчина - президент, тут же каждый, или граф или маркиз, или президент. Этот прекрасный мужчина - президент ассоциации флорентийских ремесленников, и мой главный фанат, подписан на меня уже несколько лет", - рассказала Никитюк, отправив воздушный поцелуй.

Отметим, Леся Никитюк скрывает личную жизнь после неудачных отношений с соседом по лестничной клетке.

Сейчас звезда считает, что публичность мешает построить нормальные отношения, хотя это не было основной причиной разрыва.

Напомним, Леся Никитюк, улетев из Украины, показала, с кем теперь живет ее "меценат"

А еще Politeka сообщала, что Никитюк, "сбежав" из карантинной Украины в Италию, устроила свой "Мастер Шеф"

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